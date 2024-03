Continental Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Continental hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Continental im Branchenvergleich um 4,8 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Continental um 3,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Continental ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Continental als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 12,06, was insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der bei 20 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Continental derzeit eine Dividendenrendite von 2,11 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 3,79 %. Die Differenz von 1,68 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Continental-Aktie beträgt aktuell 62, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Continental hier überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Continental zu einem "Schlecht"-Rating.