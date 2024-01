Continental Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Continental wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,19 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 54,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt der Wert gegenwärtig bei 12,64 Euro, was 35 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Das deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Continental eine Performance von 14,48 Prozent, was eine Outperformance von +12,94 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Continental von 74,4 EUR eine +8,84 Prozent Entfernung vom GD200 (68,36 EUR) auf, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 72,94 EUR, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Continental-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten Continental Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Continental jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Continental-Analyse.

Continental: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...