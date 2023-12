Continental Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bezogen auf Continental beträgt das aktuelle KGV 12. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 21. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Continental daher Stand heute unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Continental mit einer Rendite von 34,7 Prozent um mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 0,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier zeigt sich Continental mit einer Rendite von 33,89 Prozent deutlich besser. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Continental. Unsere Redaktion hat dies bei der Analyse der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung und 9 positive und 0 negative Signale wurden herausgefiltert. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut"-Empfehlung abgegeben, während die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bezogen auf Continental liegt der RSI7 aktuell bei 34,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Continental weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 30,22), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Continental-Wertpapier in diesem Abschnitt.