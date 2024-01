Continental Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Continental beträgt der 7-Tage-RSI 21,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 54,69, was bedeutet, dass Continental weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Continental beträgt 2,11 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Continental um 8,84 Prozent über dem GD200 liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist nur einen Kursabstand von +2 Prozent auf, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Unter dem Strich wird der Kurs der Continental-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Richtung in der Anlegerstimmung gegenüber Continental. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Im zurückliegenden Zeitraum wurden fünf Handelssignale ermittelt, wovon 5 als positiv und keines als negativ bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Continental bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.