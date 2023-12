Continental Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Die Continental-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent auf, was 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentabel angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten konnte Continental eine Performance von 34,7 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um 4,01 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +30,69 Prozent führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 11,58 Prozent, was bedeutet, dass Continental um 23,12 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Continental bei 76,26 EUR liegt, was +12,89 Prozent über dem GD200 (67,55 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 67,82 EUR, was einem Abstand von +12,44 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Continental als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Continental auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.