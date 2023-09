Continental Aktie: Beeindruckendes Wachstum von 140%!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Auf der IAA Mobility in München präsentierte der Automobilzulieferer Continental eine bahnbrechende Technologie, die während der Autofahrt künstliche Intelligenz einsetzt, so Reuters. Diese innovative Technologie zeichnet sich besonders durch ihre Integration von Google-Entwicklungen ins Fahrzeugzentralmodul aus. Dies ermöglicht dem Fahrer, per Sprachbefehl Fragen zu stellen und Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Hotels zu erhalten sowie Ziele direkt in das Navigationssystem einzugeben.

Die Aktie von Continental reagierte auf diese Nachricht mit einem Anstieg um 1,32 Prozent. Experten sehen durch die Kooperation mit Google erhebliches Wachstumspotenzial. Sie prognostizieren für die Continental-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial – sogar bis zu 140 Prozent.

Eine Revolution im Auto!

Diese neue Technologie hebt...