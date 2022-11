Conti-Konkurrent Pirelli profitiert massiv von steigenden Preisen

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Reifenhersteller Pirelli hat im dritten Quartal massive Preiserhöhungen an die Kunden durchgedrückt. In den Monaten Juli bis September legte der Umsatz bei nur leicht steigendem Absatz um fast 30 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu, wie der Konkurrent des deutschen Autozulieferers Continental am Donnerstag in Mailand mitteilte. Rund zwei Drittel des Umsatzanstiegs resultierten aus höheren Preisen und einem für das Unternehmen günstigeren Produktmix mit hochwertigen Reifen.

Der schwache Euro, der sich bei Geschäften im Ausland mit Dollar-Abrechnungen positiv auf den Umsatz auswirkt, steuerte knapp neun Prozentpunkte zum Wachstum bei. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 23 Prozent auf 272 Millionen Euro zu. Erlös und operatives Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um ein Fünftel auf 126 Millionen Euro.

Dank des guten Geschäfts bis Ende September erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose. Pirelli rechnet im laufenden Jahr jetzt mit einem Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als 2021. Bislang hatte das Unternehmen einen Erlös zwischen 6,2 Milliarden Euro und 6,3 Milliarden Euro gerechnet.

Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiter bei 15 Prozent liegen. Rechnerisch ergibt dies einen Wert von 975 Millionen Euro nach 816 Millionen Euro vor einem Jahr. Die in Aussicht gestellten Ergebnisse liegen etwas über den Analystenerwartungen./zb/he