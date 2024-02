Context Therapeutics Aktie: Das war ja klar …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Context Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Context Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Einschätzung und liegt bei 47,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher erhält Context Therapeutics für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Context Therapeutics-Aktie. Insgesamt liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 4 USD angesiedelt. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut" von der Redaktion.