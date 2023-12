Context Therapeutics Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Aktienanalyse von Context Therapeutics zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,01 USD liegt, was einer Abweichung von +3,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,04 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Context Therapeutics-Aktie liegt bei 26, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu weist der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 52,07 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Context Therapeutics.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten insgesamt 2-mal eine gute Bewertung gegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 296,04 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 4 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Context Therapeutics eine gemischte Bewertung in den verschiedenen Bereichen, wobei die Meinungen der Analysten positiver sind als das Stimmungsbild auf Social Media.