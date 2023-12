Context Therapeutics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) der Context Therapeutics-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 34 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55,63 im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Context Therapeutics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,98 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1,05 USD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat die Context Therapeutics in den letzten 12 Monaten 2 "Gut"-Einstufungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen erhalten. So erhält der Titel langfristig das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,98 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 308,16 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 4 USD. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wobei die Diskussionen in den letzten Tagen von positiven Themen geprägt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit ergibt sich eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.