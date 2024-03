Context Therapeutics Aktie: Schlimme Zeiten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Context Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Context Therapeutics liegt aktuell bei 42,31 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,45 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Context Therapeutics daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Context Therapeutics nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die negative Veränderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Context Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Context Therapeutics abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für die Aktie liegt das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen bei 4 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie um 266,97 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Context Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.