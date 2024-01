Context Therapeutics Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Context Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,01 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,14 USD, was einem Unterschied von +12,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert und ergibt einen Wert von 1,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +11,76 Prozent abweicht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Context Therapeutics-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Langfristig betrachtet, wird die Aktie laut Analystenmeinung ebenfalls mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, erhält die Aktie also eine positive Einschätzung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was eine potenzielle Performance von 250,88 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und ergibt für die Context Therapeutics-Aktie einen Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine positive charttechnische Bewertung, eine "Gut"-Einschätzung seitens der Analysten und ein neutrales Sentiment und RSI-Ergebnis für die Context Therapeutics-Aktie.