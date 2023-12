ContextLogic Registered (A)-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Contextlogic in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlich negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,18 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,45 USD liegt, was eine Abweichung von -24,09 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 4,64 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +17,46 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf basis dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Contextlogic in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Contextlogic-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (41,24) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Contextlogic.