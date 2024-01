ContextLogic Registered (A) Aktie: Jetzt knallt es!

Die Contextlogic Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 4,425 USD gehandelt, was einen Rückgang von -15,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -30,86 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet hat eine große Auswirkung auf Stimmungen, und dies kann sich auch auf den Aktienkurs auswirken. In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien über Contextlogic wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Contextlogic momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Contextlogic hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Contextlogic diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die Contextlogic Aktie.