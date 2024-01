ContextLogic Registered (A) Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Contextlogic liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Contextlogic wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Contextlogic mit einem Kurs von 4.235 USD derzeit -19,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was ebenfalls als "Schlecht" eingeschätzt wird. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -33,52 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Contextlogic eine unterdurchschnittliche Diskussionintensität und eine Veränderung zum Negativen in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.