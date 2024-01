Contemporary Amperex wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Contemporary Amperex ergibt sich ein RSI-Wert von 59,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Contemporary Amperex-Aktie beträgt 0,93 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Contemporary Amperex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,93 Prozent erzielt, was 34,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,74 Prozent, und Contemporary Amperex liegt aktuell 34,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -27,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -11,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.