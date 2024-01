Contemporary Amperex Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Kursdynamik von Aktien. Für Contemporary Amperex liegt der RSI bei 15,12, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 58,45, was einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 209,93 CNH für den Schlusskurs der Contemporary Amperex-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 163,26 CNH, was einem Unterschied von -22,23 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. Überwiegend positive Themen und Meinungen wurden in den letzten Wochen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Internet hat auch Einfluss auf die Stimmungen zu Aktien. Für Contemporary Amperex wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.