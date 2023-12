Contemporary Amperex Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Contemporary Amperex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 210,88 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 156,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -25,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der aktuelle Schlusskurs von 156,13 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 173,36 CNH, was einer Abweichung von -9,94 Prozent entspricht und damit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Contemporary Amperex ist hingegen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder in den positiven oder negativen Themen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Contemporary Amperex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,96 Prozent, was einer Underperformance von -28,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 28,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.