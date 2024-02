Contemporary Amperex Aktie: Das macht sprachlos!

Das chinesische Unternehmen Contemporary Amperex zeigt sich in verschiedenen Bereichen ausgeglichen bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zeichnet sich ein deutlich positives Stimmungsbild ab. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,93 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,73 Prozentpunkten bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns ist daher als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +2,04 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass Contemporary Amperex in verschiedenen Bereichen ausgeglichen bewertet wird.

