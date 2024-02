Contemporary Amperex Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten beiden Wochen wurde die Contemporary Amperex-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex bei 14,95, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,93 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um -17,55 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,38 Prozent für Contemporary Amperex. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 16,66 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Contemporary Amperex liegt bei 16,8 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 42,38, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Daher erhält Contemporary Amperex in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.