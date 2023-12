Contemporary Amperex Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Contemporary Amperex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine durchschnittliche Schlusskurs von 209,93 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 163,26 CNH, was einem Unterschied von -22,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 171,97 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs von -5,06 Prozent ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,96 Prozent erzielt, was 29,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,38 Prozent, wobei Contemporary Amperex aktuell 29,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als "Neutral" bewertet wird. Die Aktie ist weder über- noch unterbewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung, weshalb die Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird.