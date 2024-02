Contemporary Amperex Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,93 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erreichte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -6,83 Prozent, wobei Contemporary Amperex mit 26,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aktuell bei 201,91 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 146 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -6,7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Contemporary Amperex eine Dividendenrendite von 0,93 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Aktie von Contemporary Amperex in allen Kategorien ein "Schlecht"-Rating.