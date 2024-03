Contemporary Amperex Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Contemporary Amperex in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Contemporary Amperex daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Contemporary Amperex bei -25,92 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Contemporary Amperex mit 11,46 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Contemporary Amperex beträgt derzeit 0,93 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,53 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,6 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Contemporary Amperex derzeit auf 193,21 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 184,8 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 162,38 CNH, was einer Distanz von +13,81 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.