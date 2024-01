Contemporary Amperex Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Aktie von Contemporary Amperex ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 209,93 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 163,26 CNH, was einem Unterschied von -22,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 171,97 CNH liegt der letzte Schlusskurs (-5,06 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Contemporary Amperex somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,96 Prozent erzielt, was 29,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,38 Prozent, und Contemporary Amperex liegt aktuell 29,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Contemporary Amperex hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass die Aktie von Contemporary Amperex bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft werden kann, da der RSI bei 15,12 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "Gut".