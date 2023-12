Contemporary Amperex Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss AG":

In den letzten Wochen gab es bei Contemporary Amperex keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse der sozialen Medien ergab, dass weder überwiegend positive noch negative Themen aufgefallen sind, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 47,32, was auf eine neutrale Position hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI für Contemporary Amperex daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,76 %, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Contemporary Amperex eine Performance von -28,96 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Underperformance von -28,8 % darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Performance des Unternehmens deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.