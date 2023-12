Contemporary Amperex Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Contemporary Amperex beträgt das aktuelle KGV 17. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Contemporary Amperex weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Positive Diskussionen überwogen, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Contemporary Amperex diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse, genauer gesagt beim Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 91,63, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 82,9 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die Dividendenrendite von Contemporary Amperex beträgt derzeit 0,76 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.