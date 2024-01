Contemporary Amperex Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Contemporary Amperex hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 203,71 CNH verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 150 CNH, was einem Unterschied von -26,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 159,72 CNH zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-6,09 Prozent) eine negative Entwicklung, weshalb die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie also für die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59,24 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,93 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 0,56 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Contemporary Amperex mit einem KGV von 14,95 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Somit erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.