Contemporary Amperex Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Dividendenrendite für Contemporary Amperex beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,93 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,56 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 für Contemporary Amperex bei 54,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,3 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Contemporary Amperex mit einer Rendite von -32,93 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,16 Prozent, wobei Contemporary Amperex mit 22,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Contemporary Amperex bei 201,59 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 151,94 CNH liegt, was einer Distanz zum GD200 von -24,63 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 156,02 CNH, was einem Abstand von -2,62 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".