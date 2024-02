Contemporary Amperex Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse von Contemporary Amperex zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex einen Wert von 14,95 auf, der dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktienperformance von Contemporary Amperex in den letzten 12 Monaten um 32,93 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Contemporary Amperex eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und der vergangenen Aktienperformance, während die fundamentale Bewertung "Neutral" ausfällt und die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.