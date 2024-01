Contemporary Amperex Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex hat im Vergleich zur Industrie einen Rendite von -32,93 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche hat im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 1,44 Prozent erzielt, wobei Contemporary Amperex mit 34,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Contemporary Amperex von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen hat zu diesem Schluss geführt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Contemporary Amperex eine Dividendenrendite von 0,93% aus, was 0,55 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 1,48%. Aufgrund dieses nur leicht niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex beträgt 14, was im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt von 0 durchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.