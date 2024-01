Contemporary Amperex Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Bei Contemporary Amperex gibt es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Contemporary Amperex daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Contemporary Amperex-Aktie liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (61,33) führt zu einer ähnlichen Bewertung, und somit erhält das Wertpapier auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Contemporary Amperex.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Contemporary Amperex aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -0,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" führt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Contemporary Amperex eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Insgesamt erhält Contemporary Amperex von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.