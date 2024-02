Contemporary Amperex Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Contemporary Amperex wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,8 Punkten, was bedeutet, dass die Contemporary Amperex-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 42,38, was darauf hindeutet, dass Contemporary Amperex weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Wer aktuell in die Aktie von Contemporary Amperex investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0,93 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,71 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex liegt bei 14,95, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie ist damit weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Contemporary Amperex eine Performance von -32,93 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Underperformance von -15,38 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.