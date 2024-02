Contemporary Amperex Aktie: So schnell kann es gehen

Derzeit bietet die Aktie von Contemporary Amperex eine Dividendenrendite von 0,93 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 0,71 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Contemporary Amperex-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft gilt und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Contemporary Amperex mit anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von -15,38 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Performance des Unternehmens um 16,66 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.