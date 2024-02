Contemporary Amperex Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Contemporary Amperex in den sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt sich an neun Tagen im grünen Bereich, während keine negativen Diskussionen verzeichnet werden konnten. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen das Interesse der Anleger. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In puncto Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex mit 15,89 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 160,35 CNH von Contemporary Amperex mit -19,56 Prozent Entfernung vom GD200 (199,35 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 155,19 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Contemporary Amperex-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Contemporary Amperex in den sozialen Medien gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat den roten Bereich erreicht, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Darüber hinaus wurde über Contemporary Amperex weniger als üblich diskutiert, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.