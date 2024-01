Contemporary Amperex Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wenn wir Contemporary Amperex anhand des RSI betrachten, sehen wir, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 59,24 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Contemporary Amperex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,59, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Contemporary Amperex derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,95, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Ein Vergleich des Aktienkurses von Contemporary Amperex mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt, dass die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten um 32,93 Prozent niedriger war als der Durchschnitt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -2,02 Prozent, wobei Contemporary Amperex mit 30,91 Prozent auch hier deutlich darunter liegt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Contemporary Amperex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 203,71 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 150 CNH liegt damit um 26,37 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 159,72 CNH um 6,09 Prozent darunter, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält Contemporary Amperex aufgrund der RSI-Bewertung, der fundamentalen Kriterien, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der technischen Analyse eine eher negative Bewertung.