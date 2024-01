Contemporary Amperex Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Contemporary Amperex-Aktie beträgt der RSI 59,76, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Contemporary Amperex-Aktie beträgt 0,93 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der geschätzte gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 208,28 CNH um -27,98 Prozent vom aktuellen Kurs (150 CNH) abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 169,41 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -11,46 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Contemporary Amperex zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Contemporary Amperex-Aktie eine durchwachsene Bewertung, die sich auf "Neutral" und "Schlecht" beläuft.