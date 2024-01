Contemporary Amperex Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktien von Contemporary Amperex zeigen in verschiedenen Bereichen eine eher schwache Performance. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs ergibt sich eine negative Differenz von -0,54 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Contemporary Amperex eine Performance von -32,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,16 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -34,09 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit 34,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex mit 14,95 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 206,72 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 154,63 CNH lag, was einer Differenz von -25,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 166 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -6,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Contemporary Amperex insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher schwache Performance von Contemporary Amperex, was sich in den Bewertungen widerspiegelt.