Contemporary Amperex Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenrendite von Contemporary Amperex liegt bei 0,93 %, was 0,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Contemporary Amperex mit einer Rendite von -29,72 % im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" um mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -20,79 % in den letzten 12 Monaten, wobei Contemporary Amperex mit 8,92 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Contemporary Amperex haben in den letzten Wochen zugenommen, insbesondere mit negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt eine negative Tendenz, und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen über Contemporary Amperex sind deutlich rückläufig, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Contemporary Amperex-Aktie liegt bei 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Contemporary Amperex.