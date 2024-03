Contemporary Amperex Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Unterperformance von 7,77 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -18,86 Prozent, und Contemporary Amperex liegt aktuell 7,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 194,28 CNH lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 181 CNH lag, was einem Unterschied von -6,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 158,63 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+14,1 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Contemporary Amperex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 27, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis (30,89) zeigt jedoch weder eine überkaufte noch eine unterverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Contemporary Amperex.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Aktie von Contemporary Amperex stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungsbild die Note "Schlecht" vergeben.