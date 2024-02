Contemporary Amperex Aktie: Ist es das gewesen?

Die Contemporary Amperex hat in den letzten Tagen einen Kurs von 162,84 CNH erreicht, was einem Anstieg um +4,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,83 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Contemporary Amperex mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,95 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Contemporary Amperex-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Contemporary Amperex auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,93 % aus, was 0,7 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,63 % ist. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung als "Neutral".