Contemporary Amperex Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Contemporary Amperex. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Contemporary Amperex in diesem Punkt.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI von 91,63 und einem RSI25 von 82,9 erhält die Contemporary Amperex eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Contemporary Amperex 17. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.