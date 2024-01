Contemporary Amperex Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Anlegerstimmung gegenüber Contemporary Amperex war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien deutlich wurde. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Contemporary Amperex daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Contemporary Amperex-Aktie hat einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Contemporary Amperex basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 205,72 CNH, während der Kurs der Aktie bei 154,61 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Abweichung von -5,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex bei einem Wert von 14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie ist damit weder unterbewertet noch überbewertet im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung".

Insgesamt ergibt sich also für Contemporary Amperex eine gemischte Einschätzung, basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI und der technischen Analyse.