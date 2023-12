Contemporary Amperex Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert dazwischen wird die Situation als neutral eingestuft. Der RSI der Contemporary Amperex liegt bei 56,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 69,15 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex bei 15. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher wird sie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Contemporary Amperex derzeit einen Wert von 0,76 % auf, der nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,52 % liegt. Somit wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.