Contemporary Amperex Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Contemporary Amperex eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Contemporary Amperex daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (0 KGV) als neutral eingestuft wird. Demnach ist das Unternehmen weder unter- noch überbewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Contemporary Amperex in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,93 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" (0,55 Prozent Rendite) als deutlich schlechter bewertet wird. Die Aktie erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf den gleitenden Durchschnittskursen zeigt, dass Contemporary Amperex derzeit negativ bewertet wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.