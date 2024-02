Contemporary Amperex Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" eine Rendite von -32,93 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -20,22 Prozent, wobei Contemporary Amperex mit 12,72 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contemporary Amperex liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten Wochen wurden viele positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Contemporary Amperex derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 199,97 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 158,33 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,82 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 155,16 CNH, was einer Abweichung von +2,04 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".