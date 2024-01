Contemporary Amperex Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Contemporary Amperex wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,18 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Contemporary Amperex daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Contemporary Amperex derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 0,73 Prozentpunkten (0,76 % gegenüber 1,49 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Contemporary Amperex ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,49 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Contemporary Amperex derzeit bei 209,26 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 155,8 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,55 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei -8,97 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".