Contango ORE Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Contango Ore als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Contango Ore-Aktie beträgt 62,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 52,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für die Contango Ore abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Auch in aktuellen Berichten halten die Analysten durchschnittlich an dieser Beurteilung fest. Das Kursziel der Analysten für die Contango Ore liegt im Durchschnitt bei 29,61 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 90,79 Prozent entspricht. Somit erhält das Unternehmen das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Die technische Analyse der Contango Ore-Aktie zeigt, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 20,93 USD lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 15,52 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (17,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Contango Ore somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Contango Ore-Aktie. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Basierend auf dieser Untersuchung ist das Unternehmen als "Gut" einzustufen, da die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.