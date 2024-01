Contango ORE Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Contango Ore beträgt 37,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 68,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Gemäß der Analysteneinschätzung erhält die Contango Ore-Aktie ein durchschnittliches Rating von "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 36 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 101,23 Prozent vom letzten Schlusskurs von 17,89 USD hindeutet. Somit wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Contango Ore bei 22,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,89 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund eines Abstands zum GD200 von -21,54 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 19,37 USD einen Abstand von -7,64 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Contango Ore in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Contango Ore etwas mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie somit ein Gesamtrating von "Neutral".