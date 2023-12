Contango ORE Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Contango Ore-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 22,84 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 18,73 USD weicht somit um -17,99 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 19,38 USD, was einer Abweichung von -3,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Contango Ore-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Contango Ore-Aktie ebenfalls ein neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 23,53, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 62,91 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass die Contango Ore-Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 36 USD, was ein Aufwärtspotential von 92,21 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Contango Ore keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Auch die Stärke der Diskussion konnte keine signifikanten Unterschiede aufzeigen. Insgesamt erhält die Aktie daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Contango Ore-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem RSI und den Analystenbewertungen ein neutrales bis gutes Rating erhält.