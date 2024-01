Contango ORE Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Contango Ore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,82 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,11 USD, was einem Rückgang um 20,64 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Contango Ore liegt bei 29,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 als "Gut" eingestuft. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 36 USD, was auf ein Potential von 98,79 Prozent über dem letzten Schlusskurs hindeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält die Contango Ore-Aktie daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.